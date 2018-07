Instagrammodel zwemt met ‘vriendelijke’ haaien voor fotoshoot... en dan gaat het mis

Het 19-jarige model Katarina Zarutskie was op vakantie op de Bahama’s. Ze dacht er enkele mooie foto’s tussen een groep ‘vriendelijke’ verpleegsterhaaien te maken voor haar 44.000 volgers op Instagram. Maar dat ging mis: een van de dieren beet plots in haar arm en trok haar onder water.

Katarina was samen met haar vriend en diens familie op vakantie in Staniel Cay een klein eilandje bij de Bahama’s. Op en rond het paradijselijk oord zijn allerlei dieren te bewonderen, waaronder de verpleegsterhaai. Katarina had al van meerdere personen foto’s gezien waarop ze tussen de dieren zwemmen en dat leek haar zelf ook wel wat.

Dus besloot ze tussen een grote groep verpleegsterhaaien te drijven voor enkele prachtige plaatjes om op Instagram te zetten. Op het moment dat de vader van haar vriend de foto’s begon te nemen, ging het echter mis: een haai zwom naar haar toe en beet in haar arm. “Plots voelde het alsof vijftien personen heel hard op mijn pols drukten”, legt ze uit aan CNN. “Voor ik het wist, was ik onder water en gierde de adrenaline door mijn lichaam.”

Litteken

Het model wist zichzelf te bevrijden uit de benarde situatie. Ze liep naar de kust terwijl ze haar bebloede arm in de lucht hield, in de hoop niet meer haaien aan te trekken. De jonge vrouw haastte zich naar de spoedeisende hulp, waar de beet werd behandeld. Inmiddels ziet de wond er al heel wat beter uit, maar ze zal een blijvend litteken aan het avontuur overhouden.

De eigenaar van de jachthaven stelt dat verpleegsterhaaien over het algemeen zachtaardige dieren zijn. Mogelijk waren ze aan het eten en verwarde ze de vingers van de Amerikaanse voor voedsel.