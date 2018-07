Euthanasie-expert Wim Distelmans: “We plannen alsof we hier oneindig lang blijven rondlopen. Zelfs stervende mensen doen dat”

Het had niets gescheeld of Wim Distelmans (66) was regisseur geworden. Of croupier in een casino in Monaco. Maar het werd dokter, al zal hij dat zelf nooit zo zeggen. “Als mensen vragen wat ik doe, zeg ik dat ik geneeskunde ­gestudeerd heb. ‘Dokter’ krijgt meteen zo’n verheven bijklank. Terwijl we ­allemaal eindige stervelingen zijn.” Dat laatste ligt aan de basis van zijn lange strijd voor euthanasie. En van het feit dat hij zich niet laat imponeren door macht of door de benen van Grace Kelly.