Welkom in de wereld van de tandartsen. Van ontstoken tandvlees zo rood als een kers in de ­zomer tot ­gebleekte tanden zo wit als sneeuw in de winter. Bijna ­poëzie, ware het niet dat niemand graag naar hen toe gaat. “Sommigen ­lopen al weg als ik nog maar het spiegeltje ­uithaal.”