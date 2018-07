Donald Trump en Melania stappen hand in hand uit na aankomst in Groot-Brittannië

De president van de Verenigde Staten is donderdag in Groot-Brittannië geland voor zijn vierdaagse bezoek aan zijn bondgenoot. Donald Trump werd met toeters en bellen ontvangen op de luchthaven van Stansted en daalde voor de gelegenheid hand in hand met zijn echtgenote de trappen van het vliegtuig af. In het verleden was de man dikwijls het mikpunt van spot omdat Melania weigerde zijn hand vast te pakken, zelfs als hij dat zelf probeerde, maar nu was het voormalige fotomodel die het initiatief nam.