Ontrafelde een Vlaming eindelijk het mysterie van Rennes-Le-Chateau? “Spectaculairder dan het graf van Toetanchamon”

“Wat ik hier in Zuid-Frankrijk heb ontdekt, is nog spectaculairder dan het graf van Toetanchamon.” Wat zou u doen als u die telefoon krijgt? Dan stapt u toch ook meteen in het vliegtuig? Zelfs al houdt die grote ontdekking verband met een ­mysterie dat al decennialang leidt tot de meest ­bizarre speculaties en theorieën. Het enigma van Rennes-le-Château, eindelijk opgelost. Door een Vlaming. Zou het?