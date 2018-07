Tielemans rekent op eergevoel bij Rode Duivels: “Topschutter worden is geen obsessie voor Romelu Lukaku”

Wat staat er nog op het spel voor België in de wedstrijd voor de derde plaats? Behalve de eer, kan Romelu Lukaku ook topschutter worden. “Maar het is geen obsessie voor hem”, zegt ploegmaat Youri Tielemans.

De youngster van Monaco speelde niet gek veel op dit WK. Maar toch blikt hij terug op een geslaagd toernooi. “We mogen geen reden hebben om ontgoocheld te zijn, behalve dan door de nederlaag. Tegen Frankrijk heeft het weinig gescheeld. Alleen maar een doelpuntje.”

Zaterdag staat nog de wedstrijd tegen Engeland op het programma. En die willen de Duivels winnen. “Voor de eer”, zegt Tielemans. “We hebben er al onder elkaar over gepraat dat het toernooi nog niet gedaan is en dat we die wedstrijd willen winnen.”

Voor Romelu Lukaku staat er mogelijk nog meer op het spel. Als hij twee keer scoort evenaart hij topschutter Harry Kane op dit toernooi. “Maar voor Romelu is het geen obsessie om topschutter te worden”, benadrukt de ex-Anderlecht-speler.

Ik wil mezelf geen punten geven voor dit toernooi. Ik ben heel blij over mijn WK. Persoonlijk maar ook collectief. Ik voelde me goed en fris na een lang seizoen.”