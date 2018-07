Boeren willen dat droogte erkend wordt als landbouwramp

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) wil dat de droogte van de voorbije dagen wordt erkend als landbouwramp. De landbouwersorganisatie diende daarvoor donderdag een aanvraag in bij Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. Het ABS wijst erop dat het al weken geleden is dat er nog enige neerslag van betekenis is gevallen. “Enkele buien zijn niet meer voldoende om de groei terug op gang te brengen en de schade voor een aantal teelten is onomkeerbaar”, luidt het.