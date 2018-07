Belgische wetenschappers ontdekken oorzaak van herval bij huidkanker

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en KU Leuven verwierven nieuwe inzichten om doelgerichte therapieën bij melanoom te verbeteren. Wetenschappers brachten de oorzaak van herval bij deze meest agressieve vorm van huidkanker in kaart. Dat melden de twee instellingen donderdag.

Een gevorderd melanoom, waarbij tumorcellen zich naar andere plaatsen in het lichaam verspreid hebben, vereist een behandeling met doelgerichte therapie. Een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Jean-Christophe Marine van VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie bracht een type van cellen in kaart dat zich weet aan te passen aan de kankerbehandeling waardoor patiënten kunnen hervallen tijdens zo’n therapie.

Nieuwe geneesmiddelen hebben geleid tot een belangrijke vooruitgang in de behandeling van melanoom. Maar de tumor groeit vaak opnieuw omdat enkele sluimerende cellen achterblijven. Het team legde zich toe op het onderzoek van de achtergebleven cellen die aanleiding kunnen geven tot herval. De individuele cellen werden elk afzonderlijk geanalyseerd.

Een kleine groep cellen blijkt opmerkelijk creatief in het vinden van ontsnappingsroutes. “Sommige cellen schakelen over op een overlevingsmechanisme en passen zich aan, waardoor de behandeling geen effect meer heeft. De overlevende, sluimerende kankercellen zijn bijzonder divers. Wij hebben nu voor het eerst één subpopulatie in kaart gebracht”, zegt Marine.

Zijn team hoopt zo nieuwe therapieën te ontwikkelen en de effectiviteit van de behandeling te verbeteren. Nu al kan de subpopulatie met stamceleigenschappen bestreden worden. Dat is een mogelijke tussenstap op weg naar een nieuwe behandelingsstrategie. De resultaten worden gepubliceerd in het toonaangevende vaktijdschrift Cell.