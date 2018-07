Koopjes te doen in Knokke: “Appartementen vanaf 275.000 euro en binnen vijf jaar kunnen ze het dubbele waard zijn”

Knokke-Heist / Heist-aan-Zee - Voor een appartement op de Knokse Zeedijk moet je al jaren diep in de buidel tasten, daarom verleggen bouwpromotoren hun activiteiten steeds meer naar de zogezegde tweede lijn. Zo zijn er in de nieuwe wijk Duinenwater momenteel zaakjes te doen. Een appartement kopen kan daar momenteel vanaf 275.000 euro, maar over pakweg vijf jaar is diezelfde woning mogelijk het dubbele waard.

Relatief goedkoop wonen of investeren in Knokke? Het is nu of nooit. In het centrum van Knokke, in het Zoute of op de Zeedijk is een betaalbare woning kopen al langer een utopie, maar in de nieuwe wijk Duinenwater vallen er momenteel nog zaakjes te doen. Een appartement kopen ‘in de tweede lijn van Knokke-Heist’ kan er bijvoorbeeld al vanaf 275.000 euro. Tegen 2023 zouden er ongeveer 1.000 woningen moeten staan, ongeveer 250 daarvan zijn er al tegen het einde van deze zomer opgeleverd. Het aantrekkelijke kostenplaatje van de nieuwe wijk veroorzaakt een ware stormloop. “90 procent van elke verkoopfase is nog voor oplevering verkocht”, klinkt het bij vastgoedontwikkelaar Triple Living.

Echt dorp

Duinenwater moet volgens de bouwheer over vijf jaar een echt dorp worden. Het Duinenwatermeer met watersportclub Lakeside Paradise is er al, maar er komt ook nog een 18-holes golf. Naast detailhandel komt er ook de nodige horeca. Omdat er nog redelijk wat werk is in de nieuwe wijk liggen de prijzen momenteel niet absurd hoog. “En daardoor kan er over vijf of tien jaar een mooie meerwaarde worden gerealiseerd bij een eventuele doorverkoop”, vertelt verkoopdirecteur Wouter Iliano. Een meerwaarde van minstens 25 procent of 30 procent is niet ondenkbaar. Mogelijk is zelf het dubbele mogelijk.

Momenteel is er nog één appartement van 275.000 euro over. Het merendeel van de woningen wordt verkocht tussen de 300.000 en 500.000 euro. Maar Duinenwater wordt geen wijk waar men enkel bakstenen vindt. Er is nu al zo'n 120 hectare groen en er volgt ook nog een bos van 20 hectare groot. “Er zijn niet alleen tweedeverblijvers, maar ook gezinnen die permanent blijven”, klinkt het bij de vastgoedontwikkelaa.” Het is dus zeker geen spookbuurt, waar bijvoorbeeld in de winter iedereen wegtrekt.”