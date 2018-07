Thomas Meunier vol vertrouwen: “We zijn gewoon beter dan Engeland”

De eerste wedstrijd tegen Engeland zag hij vanop de bank, zaterdag hoopt Thomas Meunier er wel bij te zijn tegen The Three Lions. “Het Engelse voetbal is altijd mijn favoriet geweest. Het is een dubbel plezier zaterdag tegen hen te spelen.”

LEES OOK: Tielemans rekent op eergevoel bij Rode Duivels: “Topschutter worden is geen obsessie voor Romelu Lukaku”

Thomas Meunier miste door schorsing de halve finale tegen Frankrijk. De ontgoocheling zit hem nog steeds in de kleren.

“De match tegen Frankrijk was de enige die ik niet had willen missen. Ik zat in de tribune, maar je wil op dat veld staan. Ik denk wel dat ik iets had kunnen bijbrengen. Of het iets veranderd had aan het resultaat, kan ik niet zeggen. Frankrijk speelde intelligenter dan Japan en Brazilië.”

Als hij al bewust geel had gepakt tegen Tunesië, was het niet zo ver gekomen. “Maar ik ben geen speler die rekent”, zei Meunier. “Dat heb ik ooit eens gedaan bij Club Brugge en dat is slecht afgelopen.”

“We hebben ook pech gehad tegen Frankrijk”, ging de rechtsachter verder. “We hadden een periode van twintig-vijfentwintig minuten in het begin dat het kon. Maar de goal viel niet. Daarna heeft Frankrijk heel volwassen gespeeld met een geweldige defensie. Als je ziet dat Olivier Giroud op het einde als defensieve middenvelder ging spelen, dat zegt genoeg. Chapeau voor Didier Deschamps dat hij er in slaagt de individu’s in functie van het collectief te laten spelen.”

Geen finale tegen Kroatië dus, wel een kleine finale tegen Engeland. En dat is een wedstrijd die Thomas Meunier graag wil spelen.

“Om een dubbele reden. Ten eerste willen we winnen uit respect voor alle mensen die ons gesteund hebben de voorbije weken. In Brussel ontvangen worden na twee nederlagen zou toch maar zuur zijn.”

“Maar ten tweede ben ik altijd fan geweest van het Engelse voetbal. Paul Scholes, Alan Shearer... Match of the Day was mijn favoriete tv-programma toen ik kind was. Ik heb nog nooit de kans gehad in Engeland te spelen dus het zou een dubbel plezier zijn tegen Engeland te spelen.”

“We zijn gewoon beter dan Engeland”, besloot Meunier. “Winnen is geen verplichting, maar we willen het wel. De derde plaats is het minimum.”