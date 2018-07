Duikers ontdekken onderzeeër, die de Nazi’s deden zinken om geheime technologie veilig te stellen

Enkele kilometers voor de Spaanse kust van Viveiro hebben duikers een onderzeeër uit het Nazitijdperk teruggevonden. De Gut Holz, ook bekend als een U-966, was een belangrijk wapen van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de handelsscheepvaart van de geallieerden. Het wrak raakte vermist, nadat de crew besloot om het gevaarte te doen zinken, zodat de geheime technologie aan boord niet in handen van de vijand zou vallen.

10 november 1943. Een Britse en Amerikaanse bommenwerper krijgen een onderzeeër van de vijand in het vizier nabij Galicia. Wanneer ook een Britse Sunderland MK 111 Boat Patrol Bomber de duikboot in het snuitje krijgt, barst de strijd los. Doelen worden berekend, bommen worden afgevuurd en iedereen deelt in de klappen. De Britse boot breekt in twee stukken en zinkt naar de bodem van de Spaanse zee.

Maar ook de duikboot krijgt het zwaar te verduren: de onderzeeër is stevig beschadigd en de jonge crew maakt een drastische beslissing. Om de geavanceerde technologie aan boord niet in de handen te laten vallen van de vijand, laten ze de onderzeeër zelf tot in de vergetelheid zinken. Dat allemaal om de geheime elektronica van de Nazi’s voor zich te houden.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

De onderzeeër tijdens de strijd op 10 november 1943. Foto: USAF/Wikimedia Commons

Ontdekt dankzij een kippenhok

Al enkele jaren was de Spaanse marine op zoek naar de onderzeeër, die op 10 november 1943 ten onder ging tijdens schermutselingen. Hun belangrijkste spoor was een grote plaat aluminium op het kippenhok van een nabijgelegen boerderij in Galicia, in het noordwesten van Spanje. Enkele historici dachten immers dat die bedekking een deel was van de romp van de Britse Sunderland Bomber, aangespoeld op het Spaanse strand.

Na wetenschappelijke testen vonden de mariniers informatie van onschatbare waarde: het aluminium kwam inderdaad van de boot, die volgens de geschiedschrijving vlakbij de onderzeeër gezonken was. De sporen op het metaal vertelden dat het aluminium in een rotsachtig gebied had gelegen op ongeveer 26 meter diep.

Eindelijk gevonden

Drie duikers hebben de onderzeeër nu gelokaliseerd. Zij konden enkele filmpjes maken van de mysterieuze sfeer, die rond de duikboot van Nazi’s hing, na 75 jaar onder water te hebben gelegen. Het gevaarte was ongeveer 67 meter lang en gedeeltelijk overwoekerd. Volgens de overlevering konden acht Duitse soldaten ontsnappen en naar land zwemmen, maar de 14 gevonden lichamen zullen begraven worden nabij Caceres en Vizcaya.