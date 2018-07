Twee zwaargewonden bij nieuw ongeval aan afrit E17: “Het is hier al jaren een zottekot”

Beveren-Waas / Kruibeke - Twee zwaargewonden, dat is de tol van een nieuw ongeval in de Heirstraat in Bazel, aan het op- en afrittencomplex van de E17. Een 28-jarige man die onder invloed was reed er in op de auto van een koppel zeventigers uit Beveren. De plek van het incident staat erom bekend gevaarlijk te zijn.

“Woensdagavond rond 23 uur botsten een personenwagen en een bestelwagen er frontaal op elkaar”, zegt Katty De Bruyn, commissaris van politiezone Temse-Kruibeke. “Een man van 28 jaar oud uit Antwerpen botste op de wagen van een koppel zeventigplussers uit Beveren. De jongeman had 2,21 promille alcohol in zijn bloed en moest zijn rijbewijs meteen inleveren.”

Alle betrokkenen werden afgevoerd naar het AZ in Sint-Niklaas, nadat ze ter plaatse de eerste hulp toegediend kregen.

Beperkt zicht

De Heirstraat in Bazel mondt uit in het op- en afrittencomplex van Haasdonk. De omgeving staat bij automobilisten bekend als gevaarlijk. Vorig jaar nog werden in de Heirstraat uitwijkstroken aangelegd en werd de maximaal toegelaten snelheid er herleid van 70 tot 50 kilometer per uur. Aan de op- en afritten kwamen betonnen blokken om de fietsers te beschermen, maar die blijken het zicht van automobilisten te belemmeren.

“Het is hier al jaren een zottekot”, zegt een buurtbewoner. “De auto’s vlammen door de Heirstraat, die soms verrassend smal is. Er is niet altijd evenveel ruimte om uit te wijken en daar komen gegarandeerd ongelukken van.”

Betonnen wand

“Ik kan de tel niet meer bijhouden, maar hier sukkelt geregeld een wagen in de beek. Een afgereden zijspiegel zie je hier ook vaak, maar zulke zware ongelukken als dat van woensdagavond gebeuren gelukkig niet wekelijks”, zegt de buurtbewoner nog.

Schepen van Mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V) is op de hoogte van de gevaarlijke verkeerssituatie. “We hebben het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer al dikwijls gevraagd daaraan iets te doen”, zegt hij. “Het is vooral de betonnen wand aan de afritten die problemen veroorzaakt. Als ze die vervangen door een ijzeren hek, zou het er al een pak veiliger worden.”

De weg werd na het ongeval zo’n twee uur lang afgesloten, om de veroorzaakte ravage op te ruimen.