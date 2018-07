Het verhaal van de NAVO-top: hoe The Donald kwam, zag en overwon

Amerikaans president Donald Trump kwam vanmorgen te laat aan op dag twee van de NAVO-top in Brussel en vertrok weer als eerste. Maar aan die enkele uren had hij wel genoeg om de boel op stelten te zetten. Afscheid nemen, deed hij in ware Trump-stijl: even laten zien wie de baas is. De analyse van een bewogen NAVO-top.