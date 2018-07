Open brief van topman De Lijn kostte 53.000 euro: “Ongepast”

De open brief die De Lijn-topman Roger Kesteloot twee weken geleden liet publiceren in de Vlaamse kranten heeft 53.000 euro gekost. Dat zei Kesteloot donderdag bij een gedachtewisseling in het Vlaams parlement. De directeur-generaal kreeg felle kritiek op zijn initiatief, van alle partijen, op N-VA na. “Calimerogedrag”, zei Marino Keulen van Open Vld. “Is dit met belastinggeld betaald?”

Aanleiding voor de open brief - een unicum in de geschiedenis van De Lijn - was de framing die al enkele weken aan de gang zou zijn. In het schrijven werd verwezen naar de “tendentieuze uitspraken” die werden gedaan over het bedrijf. Er was bijvoorbeeld een kritische artikelenreeks in De Standaard, maar ook in het Vlaams parlement werden forse uitspraken gedaan.

“Neen, het is geen prettige periode voor ons, want wij zijn bezorgd over het perspectief dat De Lijn nog heeft na 2020”, schreef Kesteloot namens het managementcomité. In 2020 wordt de markt voor andere spelers opengezet, dus moet de Vlaamse regering beslissen wie het stads- en streekvervoer in Vlaanderen mag organiseren.

De Vlaamse politici hebben geen begrip voor het initiatief. “Ik was bijzonder onaangenaam verrast”, zei Joris Vandenbroucke van sp.a donderdag. “U heeft uw frustraties van u af geschreven en zich in een slachtofferrol gedwongen, zoals minister Ben Weyts dat ook soms doet. Ik vind dit ongepast.”

“Ik heb niemand ooit in het parlement horen zeggen dat hij De Lijn wil opdoeken”, zei Marino Keulen. “Als alles communicatie wordt, wordt ook alles een leugen. Dit is duidelijk tegen de politiek als zodanig gericht en dus bijzonder tendentieus.”

Kesteloot gaf aan dat er 53.000 euro van het communicatiebudget werd uitgetrokken om de brief te laten publiceren. “Dit was de enige manier om iets integraal te laten verschijnen op de manier zoals wij dat willen”, aldus de directeur. “De tevredenheid van de klanten hangt voor een groot deel af van het imago van De Lijn. Ik vind niet dat we ons hiermee in een rol van Calimero hebben geduwd.”