Thaise voetbalgrot wordt toeristische trekpleister

Kassa-kassa denkt de Thaise overheid. Heel de wereld leefde mee met de twaalf voetballertjes die 17 dagen in een grot zaten opgesloten. Straks kan heel de wereld betalen om naar de grot te komen kijken.

Straffer nog: de toeristische dienst wil een museum in de grot maken.”Het wordt een levend museum waarin we tonen wat erin is gebeurd”, zegt Narongsak Osottanakorn, hoofd van het reddingsteam. “We gaan de bezoekers een soort interactieve beleving aanbieden, waarbij ze zullen ervaren wat de reddingswerkers maar vooral wat de kinderen hier hebben meegemaakt.”

LEES OOK: Thais mirakel is compleet: alle voetballertjes en hun coach na zeventien bange dagen bevrijd uit grot

Tot nog toe was enkel nog maar de ingang van de grot voor het publiek toegankelijk. Maar er worden werken gestart die de grot veel verder toegankelijk gaan maken. Tot in de ruimte waar de kinderen vastzaten.

Gesloten

Eerste minister Prayuth Chan-ocha zei nog dat er eerst veel werken gepland staan om de grot veilig te maken voor het grote publiek. “We weten nu allemaal dat bij hevige regenval de grot kan vollopen me water. Onmogelijk om dat in de toekomst te verhinderen. Allicht zullen we tijdens het regenseizoen de grot sluiten voor het publiek.”