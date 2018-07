Bjorn (28) werd vermoord door liefdesrivaal, nu komt vader Hans in zijn plaats op voor gemeenteraadsverkiezingen

Tielt - Hans De Vrieze, een 55-jarige slager uit Tielt, staat op de tiende plaats op de lijst van het kartel N-VA/Open VLD+ voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Normaal gezien zou zijn zoon Bjorn die plaats innemen, maar de 28-jarige jongeman werd op 1 mei van dit jaar vermoord door een liefdesrivaal. “Ik moest dit doen”, zegt zijn vader in Het Laatste Nieuws. “Als eerbetoon.”

Bjorn De Vrieze werd op 1 mei vermoord door Jordy V. (24), eveneens uit Tielt. Die laatste kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin gevoelens had voor Bjorn en een relatie met hem begon. Met een kruisboog trok hij naar de doodlopende wijk de Drie Wilgen in Schuiferskapelle. Hij verstopte er zich achter een haag tot Bjorn met zijn BMW thuiskwam van de slagerij van zijn vader, waar hij tot ’s middags had gewerkt. Nog voor Bjorn het huis kon binnengaan, schoot zijn liefdesrivaal hem dood met zijn kruisboog.

“Bjorns plek op de lijst bleef na zijn tragische dood leeg, tot de partij met het voorstel kwam om hem te vervangen”, zegt vader Hans in Het Laatste Nieuws. “Ik ging meteen akkoord. Dit is iets wat ik moet doen, als eerbetoon aan mijn zoon. Zijn engagement was groot, hij had een goede kijk op de dingen en zat vol frisse ideeën. Vooral rond de horeca, omdat hij daar een achtergrond in had. Ik wil er nu naar streven om zijn plannen op de politieke agenda te krijgen. Dit is mijn manier om iets voor hem terug te kunnen doen.”