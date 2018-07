Een van de meest spraakmakende moordzaken ooit in VS na meer dan 60 jaar heropend

De toen 21-jarige Carolyn Bryant (rechts) verklaarde in 1955 dat Emmett Till (14) haar had aangerand. Vorig jaar bekende ze dat ze alles verzonnen had. Foto: ap

Een van de meest spraakmakende moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis, die op de veertienjarige zwarte jongen Emmett Till in 1955, is na meer dan 60 jaar heropend. Het Amerikaanse Departement van Justitie (DoJ) doet dat “omdat er nieuwe informatie is opgedoken”. Wat die nieuwe informatie precies inhoudt, is nog niet bekend.

De jonge Emmett verbleef in de zomer van 1955 bij een familielid in het stadje Money, een conservatief stadje in Mississippi waar zwarten als tweederangsburgers werden beschouwd. Racistische moorden waren geen uitzondering. Toen Emmett in dat stadje samen met drie andere jongeren naar een buurtwinkel was gegaan, kwam hij daar de blanke 21-jarige Carolyn Bryant tegen. Al snel ging in het stadje het verhaal de ronde dat Emmett openlijk zou geflirt hebben met Carolyn. De jonge vrouw zelf beweerde ook dat Emmett zijn armen rond haar middel had geslagen om zo een afspraakje te versieren.

Urenlang geschreeuwd

Het verhaal kwam ook tot bij Roy Bryant, de echtgenoot van Carolyn. Voor hem kon het niet dat een zwarte avances maakte naar zijn vrouw toe. Samen met zijn halfbroer J.W. Milam besloot hij om de jonge zwarte tiener een lesje te leren. Dat gebeurde op 28 augustus 1955. De twee ontvoerden Emmett en brachten hem naar een oude schuur, waar ze hem sloegen en mishandelden. Hij werd zo hard toegetakeld dat Emmett nauwelijks nog herkenbaar was. Zo staken de twee hem een oog uit.

Een getuige had de tiener urenlang horen schreeuwen. Uiteindelijk schoten de twee hem neer. De jongen kreeg daarna prikkeldraad rond zijn nek, met aan die prikkeldraad een ventilator. Bedoeling was om Emmett zwaarder te maken zodat hij naar de bodem van de Tallahatchie-rivier zou zinken nadat ze hem in het water gooiden. Een paar dagen later werd het gefolterde en zwaar verminkte lichaam van Emmett teruggevonden in de rivier.

Twaalf blanke mannen

Bryant en Milam werden niet veel later opgepakt, maar zij beweerden dat ze Emmett enkel ontvoerd hadden, en daarna weer hadden vrijgelaten. Hoewel meerdere getuigen en bewijzen wezen in de richting van Bryant en Milam, werd het tweetal toch vrijgesproken door de jury, die uit twaalf blanke mannen bestond. De vrijspraak veroorzaakte een storm van protest en lag mee aan de basis van de burgerrechtenbeweging. Een jaar later bekende Milam ook de moord. Dat durfde hij te doen omdat je geen twee keer kan vervolgd worden voor dezelfde misdaad.

In 2005 wed het lichaam van Emmett Till al eens opgegraven. Foto: REUTERS

Vorig jaar, meer dan 60 jaar na de moord, bekende Carolyn Bryant in een boek dat de jonge Emmett haar benaderd had. Laat staan seksueel geïntimideerd. “En verder herinner ik me niets van wat er die dag gebeurd is.”

Mogelijk is die bekentenis “de nieuwe informatie” waar het Departement van Justitie het over heeft, maar dat is nog niet duidelijk. “Aangezien de zaak opnieuw lopende is, kunnen we geen verdere informatie verstrekken.