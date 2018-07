Dit is ongetwijfeld de enige ongelukkige Kroaat die nu thuis zit te mokken...

Dit is Nikola Kalinic, niet te verwarren met doelman Lovre Kalinic van AA Gent. De spits van Fiorentina is op dit ogenblik ongetwijfeld de enige ongelukkige Kroaat. Want terwijl het ganse land op stelten staat nadat de nationale ploeg van Kroatië zich tegen Engeland plaatste voor de finale van het WK in Rusland, zit hij thuis te mokken. Nochtans was hij er bij de start van het WK nog bij...