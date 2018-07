België-Engeland krijgt scheidsrechter uit Iran, Argentijnse ref voor finale is slecht nieuws voor bijgelovige Fransen

De wedstrijd om de derde plaats tussen België en Engeland op het WK voetbal in Rusland zal zaterdag in Sint-Petersburg in goede banen geleid worden door de Iraniër Alireza Faghani. Dat deelde de Wereldvoetbalbond FIFA donderdag mee.

De 40-jarige Alireza Faghani floot op het WK in Rusland al drie wedstrijden: Duitsland-Mexico (0-1) en Servië-Brazilië (0-2) in de groepsfase, Frankrijk-Argentinië (4-3) in de 1/8e finales. Hij gaf in die wedstrijden respectievelijk vier, drie en acht gele kaarten en floot één strafschop voor Frankrijk bij de 1-0.

Faghani zal langs de zijlijn bijgestaan worden door zijn landgenoten Reza Sokhandan en Mohammadreza Mansouri. De Senegalees Malang Diedhiou is vierde official.

Slecht nieuws voor bijgelovige Fransen

De Argentijn Nestor Pitana fluit zondag in Moskou de fnale tussen Frankrijk en Kroatië. Pitana, 43 jaar, krijgt de assistentie van Hernan Maidana en Juan Pablo Belatti en van de Nederlander Björn Kuipers. Voor Pitana wordt de finale al zijn vijfde wedstrijd in Rusland. Hij zal het WK van begin tot einde beleefd hebben, want floot ook al de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedië-Arabië (5-0). Daarna volgden Mexico-Zweden (0-3), waarin hij na 13 seconden de snelste gele kaart in de WK-geschiedenis trok, de achtste finale Kroatië-Denemarken (1-1) en de kwartfinale Uruguay-Frankrijk (0-2).

Voor de bijgelovige Fransen: toen Frankrijk in 2006 de WK-finale verloor tegen Italië (1-1, pen. 5-3), werd die ook geleid door een Argentijnse scheidsrechter (Horacio Elizondo) en die was toen ook al arbiter bij de openingsmatch tussen gastland...

Foto: AFP

Foto: Photo News