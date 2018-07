Rode Duivels worden zondagmiddag door koning ontvangen en daarna gevierd op Grote Markt in Brussel

De Rode Duivels worden zondag, daags na hun duel met Engeland om de derde plaats op het WK in Rusland, om 12u30 op het kasteel van Laken ontvangen door koning Filip. Omstreeks 14u stappen Eden Hazard en co. op een open bus, die hen naar de Grote Markt zal brengen. Daar zullen ze rond 15u op het balkon van het stadhuis verschijnen, zo is donderdag officieel aangekondigd.

“Vanop het balkon van het Stadhuis zullen de Rode Duivels de supporters kunnen groeten en op die manier ook mee genieten van de geweldige sfeer die dit WK bij de supporters over heel het land teweeg heeft gebracht”, zo klinkt het bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. “Ook al zijn spelers en staf teleurgesteld omdat ze de finale net niet gehaald hebben, toch zal deze huldiging een schitterende apotheose vormen van een al even schitterende Wereldbeker.”

Tegen 16u30 is het vertrek van de Rode Duivels voorzien. Om 17u eindigen de activiteiten.

Gratis toegang

De toegang tot de Grote Markt in Brussel is gratis maar het is verboden om tassen mee te brengen. Daarnaast zullen er grote schermen geplaatst worden in de omgeving van Grote Markt voor als die zou vollopen.

Programma:

12.30u: ontvangst op Koninklijk Paleis

14.00u: vertrek voor tour met open bus

15.00u: aankomst op de Grote Markt van Brussel

16.30u: vertrek van de Rode Duivels

17.00u: einde van de activiteiten

De selectie van Roberto Martinez zorgde voor een historische prestatie in Rusland. Na het winnen van hun poule boekten de Rode Duivels een mirakelzege tegen Japan, waarin de Rode Duivels vanuit een schijnbaar verloren positie terugknokten. In de kwartfinales schakelden ze vervolgens toernooifavoriet Brazilië uit. Uiteindelijk bleek Frankrijk nipt te sterk in de halve finales.

Zaterdag wacht opnieuw Engeland in de kleine finale, nadat beide teams op de slotspeeldag van de groepsfase al eens tegenover mekaar stonden. België haalde het met 1-0 na een duel tussen twee veredelde B-elftallen. Winnen de Rode Duivels ook de tweede confrontatie met de Three Lions, dan doen ze met de derde stek beter dan de generatie van 1986, die met een vierde plaats op zak terugkeerde van het WK in Mexico. Meteen daarna werden Jean-Marie Pfaff en co. op het balkon van het Brusselse stadhuis toegejuicht door een mensenzee. En dat leverde toen legendarische beelden op:

Foto: pn

Foto: pn

Vier jaar geleden bedankten de Rode Duivels na hun verloren kwartfinale tegen Argentinië vriendelijk voor een feestelijke ontvangst bij hun terugkeer.