Neto moet oefenstage voortijdig verlaten, AA Gent speelt moeizaam gelijk tegen PAOK

Renato Neto heeft de oefenstage van AA Gent in het Nederlandse Oisterwijk voortijdig moeten verlaten wegens tandpijn. De Braziliaanse middenvelder moest dan ook verstek geven voor de oefenpot tegen PAOK, dat eindigde in een moeizaam gelijkspel.

Vanochtend keerde Renato Neto wegens tandpijn vroegtijdig terug naar huis, de Braziliaanse middenvelder kampt met een abces dat enkel operatief verholpen kan worden.

Beter nieuws was er dan weer omtrent Yannick Thoelen. De Gentse reservedoelman sukkelde de voorbije dagen met een vervelende rugblessure maar kon vandaag opnieuw de training hervatten. Anderson Esiti staakte vanochtend dan weer preventief de training met een lichte blessure aan de heupbuiger, terwijl Birger Verstraete op zijn beurt voortijdig naar de kant moest met een geblokkeerde rug.

De Buffalo’s verblijven nog tot zaterdag in Oisterwijk maar zagen hun afsluitende oefenwedstrijd tegen Willem II in het water vallen. De oefenpot die zaterdagmiddag zou doorgaan werd door de lokale veiligheidsdiensten verboden.

Moeizaam gelijkspel tegen serieuze tegenstander

Door de blessures van Esiti en Verstraete startten Raskin en Andrijasevic centraal op het middenveld bij AA Gent dat met PAOK een eerste serieuze tegenstander voor de kiezen kreeg tijdens deze voorbereiding.

Onder impuls van Chakvetadze probeerden de Buffalo’s de Grieken meteen te verrassen maar PAOK nam al snel de partij in handen en klom op voorsprong na een fraaie solo van de Braziliaan Jaba.

Vroeg in de tweede helft lieten Chakvetadze en Dompé na om gelijk te maken. Het team van Vanderhaeghe was na rust duidelijk beter op dreef maar bleef morsen met de kansen maar met een doelpunt van Plastun in de toegevoegde tijd verijdelden de Buffalo’s een eerste nederlaag in deze oefencampagne

AA Gent: Coosemans, Foket (77’ Koita), Plastun, Rosted, Asare, Andrijasevic, Raskin (64’ Mostafa), Chakvetadze, Yaremchuk, David (80’ Sylla) en Dompé

Doelpunten: 29’ Jaba 0-1, 90’ Plastun 1-1