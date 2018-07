Hoe een weesjongen en vluchteling een heldenrol speelde bij de redding van de Thaise jongens uit de grot

Hij is amper veertien jaar, maar hij is nu al een grote held. Zijn voetbalvriendjes, de reddingwerkers en alle familieleden zijn hem enorm dankbaar. Dankzij zijn aanwezigheid in de Thuam Luang-grot, kon de reddingsactie efficiënt, vlot en rustig verlopen. Weesjongen Adul Sam-on was een baken van hoop tijdens de achttien dagen waarin de jongens vastzaten in de duisternis.

Met een onvoorstelbare beleefdheid en correctheid beantwoordde Adul kalm de vragen van de duikers, terwijl hij alle antwoorden doorspeelden aan zijn vriendjes. De klok tikte en er was geen tijd voor communicatiefouten: de vertalingen van de tienerjongen zorgden ervoor dat de hele reddingsactie zo efficiënt mogelijk verliep.

En dat bleek een enorme meerwaarde te zijn. De allerbeste duikers waren afgezakt naar Thailand om de twaalf jongens en hun 25-jarige coach uit hun penibele situatie te redden. Onder hen: één Vlaming, een team van duikers van de Thaise marine, het Thaise crisisteam, enkele Amerikanen en enkele Britten. Enkelen van hen gingen eerst, met naast hun moed en zelfopoffering één belangrijk minpunt: ze spraken geen woord Thais.

Adul Sam-on.

Na negen dagen in de het donker, keken de jongens bang in de zaklampen van de duikers. Communicatie in de eerste seconden was cruciaal: Met hoeveel waren ze daar? Wie was gewond? Wat waren hun vragen na negen dagen in de grot?

Adul als toevluchtsoord

Zonder Adul Sam-on was die communicatie volledig mislukt. De veertienjarige jongen was het enige slachtoffer, dat perfect Engels sprak. En dat is helemaal niet zo normaal: in Thailand spreekt maar één derde van de bevolking een mondje Engels. Meestal leren de inwoners de taal bovendien pas op latere leeftijd.

Adul was als kleine straatarme jongen echter moeten vluchten uit zijn geboortestad in Myanmar door gevechten tussen het leger en een plaatselijke rebellengroep. Daardoor kwam hij al eerder in contact met heel wat andere talen. Hij leerde zichzelf Birmaans, Thais, Chinees en… Engels.

Beelden van de allereerste ontmoetingen tussen de duikers en de vermiste jongens tonen de cruciale rol van Adul.

Hoop en troost

Maar niet alleen informatie is broodnodig tijdens zo’n traumatische gebeurtenis. Ook hoop en troost geven de slachtoffers en hulpverleners weer kracht om verder te gaan. Opnieuw was talenknobbel Adul een belangrijke spil in dat verhaal. Toen de duikers voor de eerste keer moesten terugkeren naar het begin van de grot, wilden ze immers niet met lege handen vertrekken. Ze lieten een boodschap opnemen: zodat de jongens het gevoel hadden dat ze contact hadden met de buitenwereld, en de familieleden zagen dat hun kinderen er relatief goed aan toe waren.

“Maak je nu maar geen zorgen om ons. Ik mis jullie allemaal. Ik zou het geweldig vinden als we zo snel mogelijk thuis kunnen zijn”, schreef Adul van de grot in het Thais en Engels. Foto: EPA-EFE

“Ik ben Adul, en ik maak het goed”, zei de smalle jongen tegen de camera, nadat hij een Thaise ‘Wai’ (een traditionele en beleefde begroeting, nvdr.) had overgebracht. De omgeving haalde opgelucht adem bij het zien van de goedgemanierde jongen, die de reddingswerkers meteen vertelde hoe goed ze hun werk deden. Een boodschap van onschatbare waarde voor het team dat helaas net een ervaren duiker had verloren tijdens de gevaarlijke tocht door de grot. Hij schreef ook mee aan een brief voor de buitenwereld, met zijn deel in twee talen en zeven zijdes. “Maak je nu maar geen zorgen om ons”, zei hij.

Een nieuw leven

Heel wat mensen hopen nu, na de geslaagde reddingsactie, dat de cruciale rol van Adul beloond zal worden. De jongen is immers één van de 400.000 mensen, die als “staatloos” staan geregistreerd in Thailand, zo zegt het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR). Volgens andere schattingen zou het zelfs om 3,5 miljoen inwoners gaan.

“Hoewel er beterschap in zicht is, hebben staatloze mensen voorlopig nog te veel problemen met het verwerven van basisrechten”, aldus Hannah Macdonald, de woordvoerder van UNHCR. Zonder geboortecertificaat en paspoort zal Adul nooit mogen trouwen, nooit een job krijgen, nooit een bankrekening kunnen openen, nooit kunnen reizen, nooit kunnen stemmen en nooit een huis kunnen kopen.

Talloze mensen springen nu in de bres voor Adul, in de hoop dat hij na deze traumatische ervaring mét een identiteitskaart zorgeloos aan een nieuw leven kan beginnen. Met nog meer prachtige resultaten op school en met het zorgeloos spelen van piano, gitaar en - natuurlijk - voetbal.

