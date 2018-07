Ongrijpbare paardenbeul teistert al negen jaar Limburg en omstreken: “Zo’n gruwel heb ik nog nooit gezien”

Al negen jaar teistert een ongrijpbare paardenbeul Limburg. Dit keer sloeg hij toe in Hasselt. De eigenaars vonden woensdagochtend hun paard stervend aan in de weide, de hele linkerflank van de pony was opengesneden met een jachtmes. “Zo’n gruwel heb ik nog nooit gezien”, getuigt de dierenarts, die niet anders kon dan pony Kira te laten inslapen.

De buikspieren bewust doorgesneden. Net als de spieren van de romp. Gevolgd door een lange kerving van de voorpoot tot de achterpoot. De beul die dinsdagnacht toesloeg in een weide in Hasselt had maar ...