Motorrijder komt om het leven na inhaalmanoeuvre, zwangere vrouw lichtgewond

Aspelare / Deftinge / Lierde / Ninove - Een 42-jarige man uit Okegem (Ninove) is donderdag om het leven gekomen bij een frontale botsing op de N8. Het ongeval gebeurde na een inhaalmanoeuvre van een tegenligger.

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur op de Steenweg N8 in de buurt van restaurant De Stille Droom. Een automobilist die uit de richting van Lierde kwam, zou volgens ooggetuigen een voorligger hebben ingehaald. Net daarvoor had de chauffeur van een bestelwagen al een inhaalmanoeuvre uitgevoerd. De automobilist kon echter niet meer op tijd invoegen en botste frontaal op de motorrijder.

De klap was erg hevig. De motorrijder werd weggeslingerd en kwam in een lager gelegen veld terecht. Zijn motor schoof tientallen meters verder op straat.

Een getuige die het ongeval zag gebeuren, snelde ter hulp en probeerde het slachtoffer te reanimeren. De motorrijder overleed ter plekke. De aanrijdende wagen kwam door de klap in de gracht terecht. De inzittenden, een jong koppel, raakten naar verluidt slechts lichtgewond. Omdat de vrouw zwanger was, werd ze toch naar het ziekenhuis in Zottegem gebracht.

Het parket heeft nog niet over het ongeval gecommuniceerd, volgens welingelichte bronnen is het slachtoffer een 42-jarige man uit Okegem. Na het ongeval werd de N8 lange tijd afgesloten tussen de Nieuwstraat en de Hoogstraat. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te bepalen.