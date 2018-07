En dan staat er plots een pony op het dak

Een bizar zicht op een dak van het Japanse Kurashiki. Daar stond een pony rustig op de dakpannen via een raampje naar binnen in het huis van zijn baasjes te kijken. Het dier was al enkele uren vermist, maar niemand had gedacht hem daar terug te vinden.

Er staat een paard in de gang.” Zo gaat het bekende liedje van André van Duin. In het Japanse Kurashiki werd het nóg gekker. Maar de foto is wel degelijk realiteit.

Door hevige regenval in de Japanse regio steeg het waterpeil zo hoog dat het dier op het dak belandde, en er niet meer afgeraakte nadat het water zich teruggetrokken had. Gelukkig konden enkele vrijwilligers met een houten plaat het dier veilig van het dak halen en terug met zijn vier pootjes op de grond zetten.