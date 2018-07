Everton leent Onyekuru opnieuw uit, deze keer trekt Nigeriaan op huurbasis naar Galatasaray

Henry Onyekuru, die in België nog de kleuren van Anderlecht en Eupen verdedigde, wordt komend seizoen opnieuw uitgeleend door Everton. Deze keer huurt Galatasaray de winger. Dat maakte de Turkse topclub bekend via Twitter.

“Galatasaray is verheugd te melden dat Henry Onyekuru heeft getekend,” tweette de Turkse club. In een volgende tweet is de 21-jarige Onyekuru te zien in een trainingsplunje van Galatasaray. De flankspeler heeft zich bij de Leeuwen, momenteel op stage in Zwitserland, gevoegd.

Onyekuru kwam in 2015 terecht bij KAS Eupen, dat hem in 2017 aan Everton verkocht. De Toffees leenden de Nigeriaan vorig seizoen uit aan RSC Anderlecht. Daar scoorde hij negen keer in negentien wedstrijden.