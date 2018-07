Nieuw incident op zelfde plaats waar Russische dubbelspion Sergej Skripal vergiftigd werd: “Vals alarm”

Eerder dit jaar werden de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd in Salisbury. Foto: AFP

Het incident donderdagavond in de Engelse plaats Salisbury had niets te maken met de eerdere vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat meldt de politie van Salisbury op Twitter.

In de Engelse plaats Salisbury, waar eerder dit jaar de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia waren vergiftigd, heeft zich donderdagavond een incident voorgedaan, zo hebben meerdere Britse media gemeld.

De politie was opgeroepen in verband met een incident waarbij een dertiger was betrokken buiten het Zizi-restaurant waar de Skripals eertijds dineerden en nadien ten gevolge van vergiftiging met ‘novitsjok’ ziek waren geworden.

De lokale politie laat weten dat de veiligheidszone opgeheven is. De man werd in het ziekenhuis gecontroleerd. “We kunnen nu bevestigen dat er geen gevaar is voor zijn veiligheid, noch enig ruimer gevaar voor het publiek”, aldus de politie.

“We begrijpen dat onze eerste reactie op het incident alarmerend kon lijken, maar we hopen dat jullie begrijpen dat we dergelijke voorzorgsmaatregelen moesten nemen”, klinkt het nog.