Yves Vanderhaeghe is tevreden na eerste serieuze test voor AA Gent, maar: “Nog extra verdediger nodig”

Dankzij een doelpunt van Igor Plastun - de Oekraïense brok graniet die door AA Gent werd aangeworven om de defensie te komen versterken - diep in de toegevoegde tijd, vermeden de Buffalo’s in extremis een nederlaag tegen het Griekse PAOK, het werd in Arnhem uiteindelijk 1-1. Yves Vanderhaeghe toonde zich na afloop best tevreden met de prestatie van zijn experimenteel elftal: “Na een goede start kregen we het op het middenveld wat moeilijk om de juiste posities in te nemen”, benoemde de Gentse coach een pijnpunt bij zijn team.

“Desondanks dwongen we in het openingskwartier zeker voldoende kansen af om een voorsprong te rechtvaardigen. Maar het liep telkens fout bij de laatste pass of de afwerking. Dan merk je toch dat we al heel hard gewerkt hebben op training en ontbreekt het ons wat aan frisheid. Na rust pikten we het vervolgens opnieuw goed op en versierden we terug heel wat mogelijkheden, maar kunnen we pas in de toegevoegde tijd de verdiende gelijkmaker aantekenen: ik ben dan ook een tevreden coach, enkel de efficiëntie ontbrak vandaag!”

Defensieve versterking gezocht

Anderzijds beseft Vanderhaeghe dat zijn team na het vertrek van Samuel Gigot naar Spartak Moskou en de blessure van WK-ganger Dylan Bronn defensief nog om wat versterking verlegen zit:

“Met Igor Plastun hebben we al een prima aanwinst in onze rangen, het is een modelprof die telkens heel geconcentreerd en keihard werkt. Hij heeft ook al heel wat ervaring heeft opgedaan bij Ludogorets. Maar iedereen die betrokken is bij deze club beseft dat we nog een extra verdediger nodig hebben maar we proberen rustig te blijven. Ook al staan er al snel enkele belangrijke duels op het programma, maar elke match is voor ons even belangrijk!”

