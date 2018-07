Colruyt of Jumbo: wie wordt binnenkort de goedkoopste?

Colruyt kreeg gisteren een forse tik op de beurs. Het aandeel nam een duik van 4,78 procent omdat gevreesd wordt dat de mogelijke komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo naar België de winst bij Colruyt zal drukken. Maar Colruyt is strijdvaardig: “Als Jumbo ons aanvalt op onze laagste prijzen, slaan we terug. Er kan er maar één de laagste prijs hebben.”

Via vastgoedmakelaars is supermarktketen Jumbo al maandenlang op uitkijk naar geschikte locaties om ook in Vlaanderen actief te worden. En eerder deze week maakte de kruidenier bekend dat Peter Isaac ...