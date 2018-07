Pas geopend winkelcentrum stort in: als bij wonder geen gewonden

Een luxueus winkelcentrum in Mexico City dat pas in maart de deuren opende, is donderdag deels ingestort. Volgens de Mexicaanse civiele bescherming vielen er als bij wonder geen doden of gewonden, maar door de instorting vloog er puin het rond en ontstond er een grote rookpluim. De werknemers en omwonenden werden in allerijl geëvacueerd toen het duidelijk werd dat het gebouw op instorten stond. De puinhoop wordt nu nog nauwkeurig onderzocht, om er zeker van te zijn dat er geen slachtoffers vast zitten.