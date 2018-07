Breakfast with a view, heet dat dan. Een ‘view’ op sekshops en nachtwinkels

Brussel -

Een mens moet niet klagen over kleine kamers en een gebrek aan skyline als hij wil slapen in een hotel in Brussel dat geen aanslag pleegt op zijn portefeuille. Daarbij, hotel Manhattan is best ­stemmig, met zijn stenen kronkeltrap en smeedijzeren ­interbellumlift. Spijtig dat die lift aanhoudend lawaai maakt op mijn kamer. ­Jammer ook dat de ontbijttoast taaier is dan een te ver doorbakken biefstuk.