Kwart logopedisten ziet amper één patiënt per dag

Er zijn zoveel logopedisten in België dat de kwaliteit van de behandelingen eronder lijdt, waarschuwt de FOD Volksgezondheid. Omdat de concurrentie ­gigantisch is, doen veel logopedisten onvoldoende ervaring op om de job goed onder de knie te krijgen. Slecht nieuws voor kinderen met problemen zoals dyslexie.

Jongeren die dokter of tandarts willen worden, moeten eerst voorbij een ingangsexamen. Een lastige klus. Net gisteren raakte bekend dat ongeveer driekwart van de ruim 5.000 deelnemers aan het examen van begin juli niet geslaagd is. Nog voor de opleiding start, is er al een selectie. Voor logopedie is dat niet het geval, en dat laat zich voelen.

Het aantal logopedisten in ons land stijgt razendsnel, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid. In twee jaar tijd gaat het om een stijging met meer dan tien procent tot 15.758. Met als gevolg dat sommigen heel weinig patiënten zien. Een kwart houdt per jaar gemiddeld 258 sessies, ongeveer één per werkdag.

Nochtans is het een vak dat je niet alleen op de schoolbanken leert, zegt Stefaan Lefevere van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. “Er zijn standaardbehandelingen, zoals voor iemand die stottert. Maar geen enkele stotteraar is dezelfde. Bij iemand met veel spreekangst bijvoorbeeld moet je voorzichtig te werk gaan. Een inschatting die je enkel al doende leert maken.”

Logopedisten behandelen spraakproblemen zoals stotteren. Maar ze helpen ook kinderen die veel moeite hebben met lezen of spellen (dyslexie) en volwassen met stemproblemen, bijvoorbeeld na kanker.

De FOD Volksgezondheid vraagt bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) dringend in te grijpen. Zij belooft te bekijken “welke stappen nodig zijn om het aanbod af te stemmen op de vraag”. Mogelijk komt er dus een ingangsexamen, iets waar eerder ook al de CM om vroeg. Een andere optie is het aantal opleidingen inperken. Er zijn er nu maar liefst vijftien, waarvan drie in één en dezelfde Vlaamse stad, Gent.