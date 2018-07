Belgische vrouw zit vast in Kiev nadat ze baby krijgt via draagmoeder

Een vrouw uit Luik zit al twee maanden vast in Kiev met haar pasgeboren zoontje Adrien. Die kwam eind mei ter wereld via een draagmoeder in Oekraïne, maar toen zijn ouders wilden terug­keren naar België, bleek dat hun papieren niet in orde waren.

Rachel en Jean-François kozen voor draagmoederschap via het commerciële agentschap BioTexCom. Het koppel reisde in september vorig jaar naar Kiev, waar met een eicel van Rachel en sperma van Jean-François een ­embryo werd gemaakt. Dat werd ingeplant bij een draagmoeder. Het koppel betaalde daarvoor 30.000 euro.

De geboorte verliep prima, en het kind is ook bij de moeder. Maar om terug te keren naar België, moeten ze nog een doorlatingsbewijs krijgen. Er loopt nu een zaak bij de rechtbank in Luik om dat document te verkrijgen, maar de uitspraak is pas voorzien in oktober. In tussentijd moet de mama met het baby’tje dus in Kiev blijven.