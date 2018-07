Gedetineerde probeert medegevangene te vermoorden met fles

Merksplas - In de gevangenis van Merksplas vond donderdag een zwaar incident plaats tussen twee gedetineerden. Tijdens de middagwandeling probeerde een gevangene de andere te vermoorden met een kapotgeslagen flesje.

Het slachtoffer kreeg verschillende steken in de hals en de buik, en is met zware verwondingen overgebracht naar het ­ziekenhuis. De dader kon worden overmeesterd door de politie, werd voorgeleid en is aangehouden voor poging tot moord. Hij is overgebracht naar een andere gevangenis. Het motief voor de steekpartij is onduidelijk. Door het tumult is de avondwandeling gisteren voor alle gedetineerden afgeschaft.