Politie onderzoekt verkrachting aan naaktstrand Bredene

Bredene - De politie en het parket onderzoeken een verkrachting nabij het naaktstrand in Bredene. De feiten gebeurden op 1 juli in de duinen, tussen strandpost zes en het naaktstrand.

Volgens onze bronnen werd daar toen een vrouw verkracht door een man met een bivakmuts. Haar partner zou even weg geweest zijn toen de dader toesloeg. Het is niet duidelijk of het koppel ook bezoekers van het naaktstrand waren.

De dader is niet bekend en zou nog niet opgepakt zijn. Het parket bevestigt wel dat er een onderzoek loopt naar een verkrachting in die periode in de duinen in Bredene. “Maar niet op het naaktstrand zelf”, klinkt het.