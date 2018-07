Viaduct E17 door en door versleten: controleurs moeten met hamer op zoek naar loshangend beton

Afsnee / Gent - Het bijzonder drukke viaduct van de E17 over de Gentse deelgemeente Gentbrugge zal door specialisten met hamers worden afgetikt, op zoek naar loshangende betonstukken. Dat belooft het Agentschap Wegen en Verkeer. Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) heeft het viaduct onder “verhoogd toezicht” geplaatst, ­nadat ook vorige week weer brokstukken naar beneden kwamen, met alle gevaar van dien voor fietsers en voetgangers.

Het regent de jongste tijd foto’s en verhalen van mensen die onder het 50 jaar oude viaduct stukken beton vinden. Een dikke maand geleden ging het om vuistdikke brokken beton, die neerkwamen op een druk gebruikt fietspad. Begin vorige week vond het Gentse Groen-gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt op een heel andere plek stukken van het viaduct op de grond terug. “Op sommige plekken zie je het beton gewoon loshangen.”

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is de maat vol. Hij laat het viaduct nu onder “verhoogd toezicht” plaatsen, en dat tot de grondige renovatie van het viaduct, die voor 2020-2021 is voorzien.

“Concreet zullen gespecialiseerde bruggeninspecteurs het hele viaduct zeer grondig inspecteren over de volle lengte van 1.700 meter. Ze zullen onder meer met hamers op zoek gaan naar stukken beton die door de corrosie van de bewapening instabiel zijn geworden”, zegt Irene Vandercraats, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “We vragen ook dat iedereen die schade vaststelt of beton ziet loshangen, dat laat weten via het Meldpunt Wegen, zodat we snel zeer gerichte controles kunnen uitvoeren.”

Veiligheidsnetten

Voor Vlaams Parlementslid ­Joris Vandenbroucke (SP.A) gaan die maatregelen niet ver genoeg. Hij pleit nadrukkelijk voor het bevestigen van veiligheidsnetten, zodat voetgangers, fietsers of ook de mensen die hun auto onder het viaduct parkeren geen schrik meer moeten hebben. “Een grondige inspectie is goed, maar door het uitblijven van netten, passeert iedereen in feite op eigen risico onder het viaduct door”, zegt Vandenbroucke.

Bij Wegen en Verkeer vinden ze veiligheidsnetten op dit moment geen realistische oplossing. “Voor een grondige inspectie moeten onze mensen vlot bij alle brug­onderdelen geraken, en dan hangen de netten in de weg. Bovendien is het bevestigen van netten over een lengte van 1.700 meter geen eenvoudige klus.”

Zware verkeershinder

De grondige inspecties – die volgens Weyts geregeld moeten worden herhaald – moeten toelaten dat het belangrijke viaduct het uitzingt tot 2020, wanneer een grondige renovatie is gepland. Weyts waarschuwt nu al dat die werken maandenlang voor zeer zware verkeershinder zullen zorgen, voor het verkeer dat in beide richtingen over het viaduct rijdt.