1 miljoen voor Anderlecht, maar zelfs Moeskroen en Cercle verdienen aan WK

Anderlecht verdient zeker 1 miljoen, Gent minstens 600.000 euro. Nu het WK er bijna op zit, rekent de FIFA uit hoeveel het de clubs moet vergoeden voor het afstaan van hun spelers. De premie is vastgelegd op 7.290 euro per WK-dag per speler. Al moet de totaalsom wel verdeeld worden tussen al de clubs waar die voetballer de afgelopen 2 jaar onder contract stond.

Neem de Egyptenaar Mahmoud Trezeguet. Die stond de voorbije twee jaar onder contract bij Anderlecht, maar werd eerst uitgeleend aan Moeskroen en vervolgens aan het Turkse Kasimpasa. Trezeguet was vanaf 1 juni - twee weken voorbereiding worden meegerekend - tot 26 juni op het WK. Voor Trezeguet keert de FIFA in totaal dus 189.540 euro (26 x 7.290 euro) uit, te verdelen tussen Anderlecht en de huurclubs.

RSCA is de grote Belgische slokop van dit WK. Dendoncker zal 45 dagen in het tornooi zitten, terwijl Kara en Teo elk goed waren voor 29 dagen. Voeg daar nog de Zweedse kwartfinalist Thelin (38 dagen gedeeld met W-Beveren en Bordeaux) én Youri Tielemans (45 dagen gedeeld met Monaco) aan toe en het is duidelijk dat paars-wit ruim 1 miljoen krijgt.

Bij AA Gent rekenden ze zich ook al rijk. Doelman Lovre Kalinic van finalist Kroatië is goed voor 46 toernooidagen of een totaalsom van 335.340 euro. Helaas voor de Buffalo’s speelt de keeper nog maar 1,5 jaar in de Ghelamco Arena en profiteert ook Haj­duk Split nog mee. Maar er zijn ook nog Bronn (Tunesië), Rodriguez en Avila (Panama) en zelfs verdediger Troost-Ekong (Nigeria) die vorige zomer door Gent werd verkocht aan Bursaspor. Gedeelde premies, maar samen toch nog goed voor minstens 600.000 euro voor Gent.

Gelukzakken en pechvogels

De onverwachte gelukzakken in de Jupiler Pro League heten Cercle en Zulte Waregem. Geen spelers op het WK maar toch langs de kassa dankzij enkele ex-spelers: de Denen Lerager en Dalsgaard bij Zulte Waregem, de Nigeriaan Echiejilé bij Cercle.

Die laatste speelde begin 2016 overigens ook zes maanden op huurbasis bij Standard. De Rouches krijgen daarnaast nog enkele kruimels via de Mexicaans doelman Ochoa (1 jaar loondienst) en de Marokkaanse spelverdeler Mehdi Carcela (een halfjaar).

Tot slot profiteren ook Eupen met Wagué (Senegal), Oostende met Rezaeian (Iran), Genk met Vukovic en Ryan (beiden Australië) en Ndidi (Senegal), Lokeren met Skulason (IJsland) en Club Brugge met Gabulov (Rusland) en Izquierdo (Colombia) mee van dit toernooi. Door de ingewikkelde verdeelsleutel is het moeilijk te berekenen hoeveel deze clubs exact verdienen.