Chelsea zette coach Conte buiten om Hazard, Courtois en Willian te houden

Chelsea bevestigde het nog niet officieel, maar de hele wereld is er ondertussen van overtuigd. The Blues ontslaan trainer Antonio Conte (48) en betalen zijn ontslagvergoeding van 10,2 miljoen euro. De Italiaan volgde twee jaar geleden José Mourinho op en leidde Chelsea in zijn eerste jaar naar de titel, maar vorig seizoen verzuurde de relatie met zijn spelers en het bestuur.

Chelsea hoopt Hazard en co. nu op andere gedachten te brengen. De Londense club ontslaat niet alleen Conté, maar vervangt hem ook door Maurizio Sarri (59). Deze Italiaan liet Napoli de voorbije drie jaar heerlijk voetballen en is een pak diplomatischer en minder halsstarrig dan Conte. Chelsea zou hem samen met de Italiaans-Braziliaanse middenvelder Jorginho uit Napels halen voor 64 miljoen euro.

Of de komst van Sarri Rode Duivels Hazard en Courtois en zelfs Batshuayi in Londen kan houden, is zeer de vraag.