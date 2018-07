CLUBNIEUWS. AA Gent dicht bij Georgische spits, Anderlecht-verdediger wordt nerveus

De gesprekken tussen AA Gent en de beoogde Georgische spits Giorgi Kvilitaia gaan de goede richting uit en er is sprake van een akkoord. Bij Anderlecht lijkt verdediger Kara nerveus te worden door de onzekerheid over zijn transfer. De Brusselse club versterkte zijn staff overigens met nog iemand van bij KV Oostende, de vorige club van Marc Coucke. Bij Genk krijgt Dewaest dan weer een boete na de vechtpartij met Ndongala. Uw clubnieuws van de dag.

AA Gent dicht bij Georgische spits

De 24-jarige, 1m93 grote Georgische spits Giorgi Kvilitaia van het Oostenrijkste SK Rapid Wien brak op 18 mei zijn enkel, maar staat dicht bij een overgang naar AA Gent. Voor zijn blessure was de vraagprijs 3,5 miljoen euro, nu is de prijs gezakt. Er wordt verwacht dat Kvilitaia tegen september weer hersteld zou zijn. De voorbije twee seizoenen scoorde hij 22 keer in 55 matchen. De gesprekken gaan de goede richting uit en er is sprake van een akkoord. Rapid Wien-coach Goran Djuricin gaat ervan uit dat hij vertrekt. De Buffalo’s zien op stage hun afsluitende oefenmatch tegen Willem II van morgen in het water vallen door een njet van de veiligheidsdiensten.(vdm, kvu, ssg)

Kara nerveus door onzekerheid over transfer

Kara Mbodj (28) hervat net als Teodorczyk maandag de training bij Anderlecht. Op het WK speelde de verdediger geen minuut en in zijn thuisland liep alweer het gerucht dat King Kara niet fit is. Sinds hij in januari een operatie onderging aan het kraakbeen van de knie, speelde Kara negen minuten in een oefeninterland tegen Kroatië. De Senegalees probeert dat blessuregerucht nu te ontkrachten, want hij jaagt op een transfer. Op zijn Instagram postte hij niet alleen een foto met een leeuw, maar ook een trainingsfilmpje op het strand.

Réserve de fathala ?????? Een bericht gedeeld door Kara Mbodji???? (@kingkara) op 8 Jul 2018 om 1:56 (PDT)

Volgens de Senegalese krant Stade haalde Kara zelfs zwaar uit. “Ik was honderd procent klaar, anders had ik die WK-selectie nooit aanvaard”, citeren zij Kara. “Ik ben een eerlijk man, maar bij Senegal lopen veel hypocrieten rond, die niet wilden dat ik speelde.”

Een dag later nuanceerde Kara die boodschap: “Onze bondscoach moet niet geloven wat in die krant staat. Ik wilde gewoon dat heel Senegal weet dat ik fysiek honderd procent in orde ben en klaar was om mijn land te helpen. Maar ik respecteer natuurlijk de keuzes van de trainer.”

Mogelijk is Kara wel nerveus door de onzekerheid over zijn transfer. Galatasaray toont interesse, maar eerder als plan B als de transfer van Man City-Belg Jason Denayer – met wie er een persoonlijk akkoord is – nog afspringt. Anderlecht wil Kara laten gaan. Devroe benadrukte nog eens dat er defensieve versterking bij moet komen. RSCA volgt de Gambiaan Bubbacar Sanneh (23) van het Deense Midtjylland.(jug)

Anderlecht haalt video-analist weg bij Oostende

Anderlecht hengelde Mousa El Habchi, de 41-jarige videoanalist van de Rode Duivels, al binnen, maar paars-wit wil tegenstanders en eigen spelers nog grondiger gaan analyseren. Daarom haalden voorzitter Marc Coucke en manager Luc Devroe nu ook Rudy Fort, een videoanalist van hun ex-club KV Oostende. Bij KVO concentreerde Fort zich op het wekelijks bestuderen van de tegenstander en deed hij ook wel eens individuele spelersanalyses. De Oostendenaar kan het goed vinden met Luc Devroe, want Devroe haalde Fort indertijd ook naar Club Brugge toen hij daar sportmanager was.(jug)

Dewaest krijgt boete na vechtpartij met Ndongala

Bij Genk werd gisteren het incident met Sebastien Dewaest (foto) en Dieumerci Ndongala in de hoofdrol afgesloten. Beide spelers zaten voor de ochtendtraining met TD Dimitri de Condé en coach Philippe Clement rond de tafel om een en ander uit te klaren. Met een handshake werd een punt gezet achter het dispuut. Beide spelers kunnen dus nog altijd door dezelfde deur. De clubleiding besliste wel om Dewaest een boete te geven. Hij zou aan de basis hebben gelegen van het opstootje. Beide spelers stonden achteraf weer samen op het trainingsveld. Van enige wrevel viel niks meer te bespeuren, ze vochten zelfs enkele propere duels uit.(rco)

*** Jan Carlos Hurtado (18), een Venezolaanse spits zal naar verluidt testen bij Club Brugge. Eerder werd hij ook bij Lokeren geciteerd.

*** Moeskroen probeert Dorin Rotariu van Club Brugge te huren, maar ook Steaua Boekarest, Craiova en Heerenveen willen de Roemeen.

*** Antwerp trekt verdediger Matheus Borges definitief aan. Vorig jaar werd hij gehuurd van Londrina.

*** Standard wil spits George Puscas (22, 1m88) huren (+aankoopoptie) van Inter. Ook Watford en Udinese tonen interesse.(bfa)

*** Volgend seizoen elke match videoref en dus breidt het team uit. Ook refs Nicolas Laforge, Nathan Verboomen en Bram Van Driessche gaan ook het busje in.(dvd)