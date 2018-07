De perfecte foto: je moet er iets voor over hebben

Sportfotograaf is geen beroep voor doetjes, ook niet in het voetbal. Yuri Cortez, fotograaf voor AFP, zag het woensdag graag gebeuren dat Mandzukic aan zijn kant de winning goal maakte en kwam vieren. Maar toen de Mexicaan nietsvermoedend nog snel van camera wisselde, werd hij plots bedolven onder een leger Kroaten. Een hachelijk momentje, maar het leverde schitterende close-ups op.

Die publiceerde Cortez ook fier op Twitter. “Het was een moment van waanzin”, aldus de fotograaf. “In al hun blijdschap realiseerden ze zich dat ik onderaan de stapel lag. Ze vroegen of alles goed ging en een van hen zette mijn statief recht. Een andere (Vida, nvdr.) gaf me een kus.” Een halve finale om nooit te vergeten voor de Kroaten én Cortez.