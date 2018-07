Trump: “Gaf May raad over de Brexit, maar ze luisterde niet”

De Amerikaanse president Donald Trump is in Londen voor een vierdaags officieel bezoek aan Groot-Brittannië. Foto: AFP

Amerikaans president Donald Trump waarschuwt de Britse premier Theresa May dat haar plannen voor een zachte Brexit een negatief effect zullen hebben op de handel met de VS. Dat doet hij donderdagavond in een interview met de Britse tabloid The Sun. Door te kiezen voor een zachte Brexit negeert May zijn advies, klinkt het. “Het is een heel andere Brexit dan die waar de mensen voor gekozen hebben.”

May’s Brexit-voorstellen “zullen zeker de handel met de VS beïnvloeden, helaas in negatieve zin”, verklaart Trump in het interview, dat eerder deze week in Brussel zou afgenomen zijn. Als Groot-Brittannië nauwe banden met de Europese Unie behoudt, is een lucratieve handelsdeal tussen het VK en de VS onwaarschijnlijk, waarschuwt hij. “Als dit de Brexit-deal is, dan zouden wij een akkoord sluiten met de EU in plaats van met het Verenigd Koninkrijk. Dat maakt een handelsakkoord wellicht onmogelijk.”

De opmerkingen van Trump komen enkele dagen nadat twee Britse ministers opstapten uit onvrede met de voorgestelde Brexit-plannen.

De Britse regering heeft donderdag haar langverwachte witboek over de Brexit gepubliceerd. Het 104 pagina’s tellende document is de gedetailleerde omzetting van het compromis dat premier May vorige week doordrukte en waarmee ze kiest voor een zachte Brexit.

“Boris Johnson zou een geweldige premier zijn”

De opgestapte minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zou volgens Trump een geweldige eerste minister voor Groot-Brittannië zijn. “Ik ben hen niet tegen mekaar aan het opzetten”, verklaarde de Amerikaanse president aan The Sun. “Ik zeg enkel dat ik denk dat hij een geweldige premier zou zijn. Hij heeft daarvoor de capaciteiten.”

Premier Theresa May omschrijft hij als “een aardige persoon”. In het interview haalt hij verder uit naar Londens burgemeester Sadiq Khan, die volgens Trump de Britse hoofdstad op een “verschrikkelijke” manier bestuurt, omdat hij terrorisme en criminaliteit niet zou aanpakken.

“Wat in Europa gebeurt, is een schande”, bekritiseert Trump ook het Europese migratiebeleid. “Deze immigratie toestaan in Europa is een schande. Het verandert de structuur van Europa en als jullie niet snel iets ondernemen, wordt het nooit meer zoals het was. En dat bedoel ik niet positief.”

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdagmiddag in Londen aangekomen voor een vierdaags officieel bezoek aan Groot-Brittannië. Donderdagavond woonde president Trump met zijn echtgenote Melania een diner bij met de Britse premier Theresa May. Vrijdag ontmoet hij koningin Elisabeth op Windsor Castle.