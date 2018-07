Johnson & Johnson moet 4,7 miljard schadevergoeding betalen om talkpoeder met asbest: 22 vrouwen kregen kanker

Het Amerikaanse farmaconcern Johnson & Johnson moet een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar (4 miljard euro) betalen aan 22 vrouwen die zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. Dit heeft een jury in St. Louis, in de staat Missouri, bepaald. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten.

In totaal zijn er zo’n 9.000 rechtszaken aangespannen over het talkpoeder. Het bedrag van 4,7 miljard dollar is de hoogste schadevergoeding die Johnson & Johnson tot dusver moet betalen. Van het bedrag is 550 miljoen dollar bedoeld als schadecompensatie en 4,14 miljard als bestraffing.

Johnson & Johnson ontkent alle aantijgingen en zal het jurybesluit aanvechten.