Deze opmerkelijke WK-statistiek ‘bewijst’: dan 34-jarige Nainggolan moet mee naar het WK 2022 in Qatar

Geen Rode Duivels zondag in de WK-finale, wel Frankrijk en Kroatië. Dat de Kroaten de eindstrijd haalden, lijkt een verrassing maar is het eigenlijk niet. Daarmee wordt simpelweg een opmerkelijke statistische trend voortgezet.

Sinds het WK in 1982 stond er namelijk altijd minstens één speler van Internazionale in de WK-finale. Van Bergomi, Oriali en Altobelli bij Italië in 1982 tot Palacio bij Argentinië in 2014. De Nerazzurri werden dit jaar door vier spelers vertegenwoordigd. Dat waren:

Miranda (Brazilië)

Matías Vecino (Uruguay)

Ivan Perisic (Kroatië)

Marcelo Brozovic (Kroatië)

Brazilië werd in de kwartfinales uitgeschakeld door onze Rode Duivels, Uruguay moest de duimen leggen tegen Frankrijk. Kroatië ging voorbij Rusland en Engeland naar de finale, en dus strijden opnieuw twee spelers van Inter voor de wereldtitel.

Als we dit lijstje eens even doortrekken naar het WK 2022 in Qatar... Radja Nainggolan maakte deze zomer de overstap van Roma naar Inter. Het is dus duidelijk dat de flamboyante middenvelder, die dan wel al 34 jaar is, er dan wél bij moet zijn als de Duivels (statistische gezien) een grotere kans willen maken op de finale. Ook Mousa Dembélé wordt overigens gelinkt aan de Italiaanse topclub, terwijl Xian Emmers op de loonlijst staat en Zinho Vanheusden uitgeleend is aan Standard.

The Inter Milan players who have reached the #WorldCup final in every tournament going back to 1982 pic.twitter.com/SYDojC2V1j — 101 Great Goals (@101greatgoals) 12 juli 2018

Dezelfde statistiek geldt overigens ook voor spelers van Bayern München. Ook Der Rekordmeister heeft sinds het WK 1982 altijd een speler in de finale gehad. Dit jaar is dat de Franse middenvelder Corentin Tolisso. Ook al zijn historische lijstjes ook maar gewoon lijstjes die ooit eens stoppen...