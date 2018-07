Ronaldo naar Juventus verrassend? Vijftien jaar geleden was deal ook rond, tot overbodige spits alles verpestte

Er vielen ongetwijfeld veel voetbalsupporters van hun stoel toen bekend werd dat Cristiano Ronaldo voor Juventus gaat voetballen. Manchester United, PSG, China of Amerika oké, maar de Oude Dame? Dat was onverwacht. Maar een verhaal van zestien jaar geleden doet vermoeden dat CR7 al langer een affiniteit had met Juve.

“De transfer van de eeuw” wordt de overgang van Ronaldo naar Turijn in Italië genoemd. Liefst 30 miljoen euro per jaar gaat de Portugees verdienen en Juve betaalt 112 miljoen aan Real, een clubrecord. Als Ronaldo Real zou verlaten, hadden velen hun geld ingezet op Manchester United of PSG. Het is dus verrassend Juventus geworden.

Al is die ‘verrassend’ misschien niet zo ‘verrassend’. Ronaldo stelde in een video na de Champions League-wedstrijd in Turijn, toen hij een staande ovatie kreeg van het thuispubliek na een magistrale retro, dat hij altijd al fan is geweest van Juventus. “Ik zie ze graag spelen”, zei CR7 toen.

Zijn liefdesverklaring voor de Oude Dame was niet gelogen. In 2003 stond een toen 18-jarige Ronaldo namelijk héél dicht bij een transfer van Sporting Lissabon naar Turijn. Toen gooide een overbodige spits echter roet in het eten van de Italiaanse topclub, nadat zowel Lazio als Parma nagelaten hadden om het Portugese supertalent in huis te halen.

Salas (rechts) in actie voor Chili. Foto: REUTERS

“Hadden geschiedenis kunnen herschrijven”

“Al het papierwerk was in orde”, stelde Alessandro Moggi een tijdje geleden in Tuttosport. Moggi is de zoon van Juve’s voormalig sportief directeur Luciano Moggi, die later geschorst werd voor het Calciopoli-schandaal waardoor de club naar de Serie B zakte. “Ronaldo was gelukkig want Juventus was op dat moment een van de beste teams in Europa. We hadden toen de geschiedenis van het Europese voetbal kunnen herschrijven...”

“Ik reisde af naar Lissabon met zijn manager Jorge Mendes. Het idee was om een ruil te doen: Cristiano Ronaldo voor Marcelo Salas, de Chileense spits die ze wilden verkopen. Het probleem was dat het Portugese voetbal toen niet zo interessant was. Daardoor konden we Salas niet overtuigen om naar Lissabon te verhuizen.”

Een frustrerend verhaal voor veel Juventus-supporters, want stel je voor dat ze toen Ronaldo hadden in een team hadden met onder andere Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, Edgar Davids en David Trezeguet. Vijftien jaar later maakt Ronaldo dus toch de overstap naar Turijn. Eind goed, al goed. En Salas? Die verhuisde die zomer naar River Plate nadat hij amper vier keer scoorde in twee seizoenen bij Juve.