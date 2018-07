Vliegtuig van Brussels Airlines maakt verplichte tussenstop wegens vreemde geur in cockpit

Voor 140 reizigers is een vakantie naar Palma De Mallorca in mineur begonnen. Een Airbus van Brussels Airlines heeft vrijdagochtend een tussenstop moeten maken in Toulouse. “De piloot had een vreemde geur opgemerkt in de cockpit”, zegt Kim Daenen van Brussels Airlines.

De Airbus A319 met 140 passagiers aan boord was om 6 u opgestegen op Zaventem richting Palma De Mallorca. ”Na een uurtje vliegen had de piloot een vreemde geur opgemerkt in de cockpit en de procedure zegt dan dat er een voorzorgslanding moet gemaakt worden op de dichtstbijgelegen luchthaven. Om 7.23 u. landde het toestel in het Franse Toulouse”, zegt de woordvoerder van Brussels Airlines.

Volgens Kim Daenen verliep de landing probleemloos. “De piloot had de passagiers vooraf ingelicht via de intercom en er was geen sprake van enige paniek. Er wordt nu bekeken wat het probleem precies was en of het snel kan verholpen worden. Hopelijk kunnen ze snel doorreizen naar hun vakantiebestemming.”