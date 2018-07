Duivelse geruchten: miljoenen voor Hazard en Courtois, Alderweireld on the move, Dendoncker naar… Italië

Het WK is nog niet volledig voorbij voor de Rode Duivels, maar de geruchtenmolen staat nooit stil. Een aantal Duivels wordt woensdag dan ook genoemd in verband met een potentiële transfer.

Eden Hazard krijgt een nieuwe trainer bij Chelsea, dat de balgoochelaar graag in Londen wil houden. Maar zal het de miljoenen uit Spanje kunnen weigeren? De krant Sport linkt Hazard namelijk alweer aan FC Barcelona. Chelsea zou echter 200 miljoen euro willen voor zijn Belgische sterspeler. Een prijs die Barça te hoog zou vinden. “Het hoopt op een korting”, titelt Sport.

De vader van Hazard ontkende eerder de geruchten over Barcelona, maar de Daily Mail pakt dan weer uit met het gerucht over een straf bod van Real Madrid. De Koninklijke zou volgens de Britse krant liefst 150 miljoen pond (bijna 170 miljoen euro) veil hebben voor Hazard. “De club heeft geld nu het Ronaldo aan Juventus verkocht heeft en ziet Hazard als het doelwit om een nieuwe superster in huis te halen.”

Ook Courtois naar Real?

En wat met Thibaut Courtois? Onze nationale doelman wordt al lang gelinkt aan Real Madrid omdat zijn kinderen in Spanje wonen. Chelsea zou bovendien denken aan Alisson Becker van Roma als nieuwe keeper. Volgens het populaire voetbalprogramma El Chiringuito de Jugones, dat gepresenteerd wordt door een goede vriend van Real-voorzitter Florentino Perez, zou een deal rond zijn.

De Koninklijke zou 35 miljoen euro op tafel leggen voor Courtois, die daarmee de op twee na duurste doelman ooit zou worden. Enkel Gianluigi Buffon en Ederson zouden in dat geval nog meer gekost hebben aan respectievelijk Juventus en Manchester City.

Yahoo Sports UK meldt dan weer dat Tottenham bereid is om Toby Alderweireld te verkopen voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen. Manchester United zou een kans maken “als de prijs correct is”. Voor het WK zouden de Spurs 80 miljoen euro gevraagd hebben voor de Rode Duivel, wiens contract afloopt in 2019.

Sky Italia beweert dan weer dat Leander Dendoncker een doelwit is van Atalanta. Al is van een concreet bod nog geen sprake. Voor de Italiaanse club zou de Anderlecht-speler “een idee” zijn.