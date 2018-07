Onze chef voetbal Ludo Vandewalle kiest zijn "absolute" WK-hoogtepunt en zijn verdiende wereldkampioen

Vanop de trein van Moskou naar Sint-Petersburg maakt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle in zijn dagelijkse ochtendbabbel de balans op van zijn zevende WK. “Echt defensief voetbal hebben we niet gekregen op dit WK, maar het was toch vooral voorzichtigheid eerst. Echt verschrikkelijk veel uitstekende wedstrijden heb ik niet gezien. Het absoluut hoogtepunt van het toernooi tot nu toe blijft toch nog altijd België – Brazilië.” Verder blikt Vandewalle al eens vooruit naar België – Engeland en in het dagelijkse dilemma kiest hij tussen Frankrijk en Kroatië.