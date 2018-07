Deze zomer al acht kinderen van kamp naar ziekenhuis met voedselvergiftiging

Het warme weer is wellicht de voornaamste oorzaak dat in minder dan twee weken tijd al minstens acht kinderen die op kamp waren met de jeugdbeweging in het ziekenhuis zijn beland. Zeker 47 kinderen werden ziek door eten of na het zwemen in een rivier.

Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwt er ieder jaar voor en stuurt ook een folder naar alle organisaties met tips over hoe ze best voedsel kunnen bewaren. Toch zijn er in de eerste tien dagen van juli al 47 kinderen ziek geworden, vooral braken en diarree. Acht moeten zelfs naar het ziekenhuis, maar geen van hen is er erg aan toe.

“We zijn deze zomer al drie keer naar een kamp van een jeugdbeweging moeten gaan nadat er sprake was van intoxicaties, voedselvergiftiging zeg maar. Dat is veel, maar je moet dat over een ganse zomer zien. Andere jaren stappen we gemiddeld op drie tot vijf kampen af”, zegt Philippe Houdart van het FAVV.

Afgelopen vrijdag hield het FAVV controles op een jeugdkamp nabij Namen. Verschillende kinderen waren daar ziek geworden, acht belandden zelfs in het ziekenhuis. “We hebben ter plaatse stalen genomen voedsel en water, maar voorlopig is er geen oorzaak gevonden. De kinderen zwommen er wel meermaals in de rivier de Lesse. Daar zou de oorzaak kunnen liggen. Ook in het verleden werden kinderen ziek na het zwemmen in rivieren als de Lesse of de Ourthe.”

Choco en confituur in warme tent

Dinsdag werden dertig kinderen ziek op een jeugdkamp in Luxemburg. Daar werden wel een aantal zaken vastgesteld die mogelijk de oorzaak waren. Potten choco en confituur stonden in een tent waar de temperatuur opliep tot 25 graden. “We hebben ook stalen genomen van water, wafels, melk en kaas”, zegt Jean-Sebastien Walhin van AFSCA, de Waalse vleugen van het FAVV die ter plaatse gingen. De genomen monsters worden nu onderzocht maar dat het kan even duren voor de resultaten bekend zijn. Vaak is het kamp al voorbij wanneer de oorzaak echt is. “Of kennen we de oorzaak niet. Zoals bij de voedselvergiftiging in Oost- en West-Vlaanderen onlangs. Eerst dacht men aan de lasagne, maar uiteindelijk hebben we dat onderzoek moeten stoppen zonder een echte oorzaak te vinden”, zegt Philippe Houdart.

Nog deze week raakten een tiental kinderen op kamp in Wallonië besmet na het eten van pannenkoeken. Ook hier zijn stalen genomen voor verder onderzoek.

“De hoge temperaturen van de jongste weken en de vaak niet-ideale bewaaromstandigheden van het voedsel op kamp zijn de voornaamste oorzaken van voedselvergiftigingen. Daarom roepen we iedereen nog eens op om extra voorzichtig te zijn en zowel voedsel als handen goed te wassen”, zegt Philippe Houdart.

Zowel Chiro als Scouts zeggen dat ze er alles aan doen om hun leden zo goed mogelijk voor te bereiden op zomerkampen maar dat het nooit helemaal uit te sluiten valt dat kinderen ziek worden.