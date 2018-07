Spanningen en dreigementen van Trump deren China niet: handelsoverschot met VS bereikt nieuw record

Het Chinese handelsoverschot met de Verenigde Staten heeft in juni een nieuw record bereikt. Dat heeft de Chinese douane-autoriteit vrijdag bekendgemaakt, net nu de spanningen tussen de twee landen verder oplopen. Aan de basis van dat conflict ligt het grote Chinese handelsoverschot. China liet in juni een overschot van 28,97 miljard dollar optekenen, een stijging met 18 procent in vergelijking met mei. Volgens Bloomberg gaat het om het hoogste overschot ooit - de data gaan terug tot 1999.