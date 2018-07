Drie Vlamingen lachen Engeland uit met briljante parodie: "It's not coming home!"

Zondag spelen Frankrijk en Kroatië tegen elkaar om de wereldtitel. Onze Rode Duivels en Engeland spelen een dag eerder voor de derde plaats. De Belgische teleurstelling was groot, maar ook die van de Engelsen. Die hadden een campagne opgezet met het lied "It's coming home", welk een groot succes werd. Maar na de uitschakeling tegen de Kroaten is daarvan dus geen sprake meer. Tot jolijt van drie Vlamingen die een briljante parodie maakten van het intussen beruchte lied. Bedankt Jeff, Pieter-Jan en Ruben!